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【クリムト】 絵画額装品 接吻/TheKiss 【クリムト】 絵画額装品 接吻/TheKiss

◯送料込み◯●ポスター絵画とは違いますので経年劣化しにくく色の発色が綺麗な仕上げとなっております。額は少しデコラティブな光沢のあるゴールド仕様です。（外寸）約35×約47●地域差もありますが通常価格3万〜4万円の作品です。サインとエディションはございませんが版画作品となっております。金や銀の泊が載っていてキラキラしてとても綺麗な絵です。●ホームセンターや量販店等に並んでいる簡易型の薄手のポスターパネルではなく正式な額に入れてあります。◯表は日焼けを防ぐUVカットの安全なアクリル板に取り替えて発送させて頂いております。撮影の角度により色味が変わって見えます。ご了承くださいませ。素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご了承頂きますようお願い申し上げます。よろしくお願い致します。♢♢♢他にもクリムト作品出品中です♢♢♢GUSTAVKLIMTグスタフクリムト絵画Fulfillment抱擁充実絵画インテリアアートモダンアート巨匠名画絵画アールヌーヴォー新築祝い引っ越し祝いモデル住宅展示場BARラウンジギフト母の日父の日敬老の日プレゼント誕生日プレゼントクリスマスプレゼント