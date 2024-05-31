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HG 1/144 ガンダム6号機（マドロック）
商品番号 S86919441567
商品名

HG 1/144 ガンダム6号機（マドロック）
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイ限定商品であるHG1/144ガンダム6号機（マドロック）です。積みプラゆえ若干箱が傷んでおりますので神経質な方は購入をご遠慮下さい。値下げはしません。
http://narcologia.ru/goods/Adder803175.html
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