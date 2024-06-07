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希少　ヤマハ　テノール　管楽器　上級者
商品番号 O51236016139
商品名

希少　ヤマハ　テノール　管楽器　上級者
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...リコーダーレベル...上級者素人の為質問には答えられませんが知人から良いものだと譲り受けました！定価は60000円位中古になります、傷、箱に汚れありますので画像で宜しくお願い致しますm(__)m神経質な方はご遠慮下さい。調整が必要な場合あるかもです。
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