キャロルブラス　ゾロ　トランペット　ラッカーモデル　Carol Brass

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商品詳細
2013年12月にトランペットのレッスンを始めた際、プロのジャズトランペット講師の方に勧められて購入し、約２年間使用しその後使用しなくなった為出品しました。コストパフォーマンスにすぐれ抜群の鳴りと操作性の良さで初心者にも最適の楽器です。自宅でハードケースで保管してましたがラッカーの劣化が少し見られます。付属品◎セミハードケース 純正◎マウスピース CarolBrass70C◎チューナーメトロノーム ヤマハTDM70◎シーミュート sshhmute◎トランペットスタンド◎お手入れセット ヤマハ◎主管 純正種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者
http://narcologia.ru/goods/subtropical548401.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect42470.html
http://narcologia.ru/goods/browse694891.html
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