

KING GUITAR MARQUIS NAMM show DEMO / Electric Guitar w/ HC



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KINGGUITARのフラッグシップモデル「MARQUIS」となります。定価:¥340,000-(ショーモデルの為、購入時価格となります)ネック:2Pメイプル指板:ローズウッドボディ:カナディアン・サイプレス（ホロー）スケール:610mm(ショートスケール)ペグ:HipShot（オープンバックロック式）ナット:TUSQ(43.5mm)フレット:ニッケルシルバー(Gibsonに近い形状。7割残)ブリッジ:BigsbyB5ネックP.U:SeymourDuncan「PSYCLONEVINTAGE」（ESPにて交換）ブリッジP.U:TVJones「Power'Tron」コントロール:1Vo.1To.1swカラー:ClownPukeGreen(ポリウレタントップ)国内では布袋寅泰氏や緑黄色社会の長屋晴子さん、長岡亮介氏などが使用するBLASTCULTの前身ブランド、KINGGUITARのNAMMshow、およびトーラスコーポレーションの宣伝用プロトモデルとなります。トーラスコーポレーションの営業の方がESPの販売店に「今度このメーカー取り扱おうと思ってる」と持ち込まれたもので、持ち帰るのを店長さんに止めてもらい購入しました。日本で正規販売される前の個体です。NAMMshowでのお披露目用に作られたデモ機で、ブライアン・セッツァーもこの個体を弾いて絶賛した、とトーラスの営業の方は言っておりましたがその真偽は……ですが、もともとこのメーカーはキングダブルベースとしてウッドベースがアメリカでは知名度が高く、ストレイキャッツのリー・ロッカーが使用してる事で有名なので、あながち嘘という事もないのかも知れません。音の方ですが、ボディ材に使用しているカナディアンサイプレス（アコギのトップなどに使うスプルースの一種）を贅沢にも削り出し、かつコントロールパネルの無いフルアコ構造で作っているが故に、グレッチの様な鳴りとレスポンスがあります。深く歪ませても輪郭がぼやけないのがとても使いやすいです。最近あまり弾かずにメンテナンスばかりこなしているのが可哀想なので、ぜひガンガン弾いていただきたいです。純正のSKBハードケースで発送させていただきます。