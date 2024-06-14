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- ほぼ未使用 茶道具 竹 手付 つぼつぼ透 煙草盆 元箱
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商品詳細
茶道具竹手付つぼつぼ透煙草盆でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗経年の為共箱傷ございます。サイズ:煙草盆高さ約:21.7cm横約:26.7cm縦約:17.7cm管理番号:B-390★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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