FERNANDES FR-75 STB リボルバー

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商品詳細
フェルナンデスリボルバーFR-75シースルーブルーピックアップはアクティブPUのF.G.I-TECHNOLOGY-H、ブリッジはFRT-4を搭載しています。ネックから指板までブルーに塗装された珍しいモデルです。'90年位の物になります。ネックの状態も良く弾きやすいですし、音も良いです。古い物ですので傷はそれなり有りますが良い状態だと思います。本体のみです。よろしくお願いします。
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