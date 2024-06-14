PEAVEY 6505 MH ミニヘッドJapan Edition

1年ほど前に新品で購入しましたが、自分の想像してた音と違い、ずっと家で保管していました。使う機会が無いため出品致します。外での使用は一回のみです。出品直前に動作確認済みです。購入時に入っていた専用のハコ、ダンボールに梱包して発送致します。もっと詳しく写真を見たいという方もメッセージ頂ければ対応致します。#PEAVEY#ヘッドアンプ#ミニアンプ#ミニヘッド#アンプ#エレキギター#ギター商品説明PEAVEY6505MHMiniHeadJapanEdition日本限定スペシャルモディファイモデルミニヘッド20W真空管アンプ【国内正規品】Peavey国内販売代理店逸品館がモディファイを手がけ実現した6505MHJapanEdition中音域をしっかりと押し出しタイトでファットなサウンドに仕上げられた、もうワンランク上のブラウンサウンドを実現。日本限定のDarkGreenColorにて登場。■出力:20-5-1W■抵抗:8-16Ω(選択可能)■チューブ:ECC83×3(プリアンプ)EL84×2(パワーアンプ)■重量:6.55kg■寸法:W35.6cmH18.5cmD19.7cm■2ch(RHYTHM/LEAD)■ヘッドフォンアウト・エフェクトセンド/リターン■MSDI(MicrophoneSimulatedDirectInterface)出力■USBAUDIORECORDOUT搭載■フットスイッチ・ソフトカバー付属