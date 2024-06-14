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三味線撥　先一枚鼈甲撥
商品番号 U20885180650
商品名

三味線撥　先一枚鼈甲撥
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

持ち手は樹脂製、撥先は鼈甲です。先端部両方とも少々摩耗しています。他にも細かい傷などはあります。才尻に名前の跡がうっすら残っています。撥先カバーにも薄く名前が残っています。ソフトケースはあまりきれいではありません。撥先　約88ミリ長さ　約177ミリ才尻　約26×23ミリ重さ　141グラム
http://narcologia.ru/goods/recommended975090.html
http://narcologia.ru/goods/calling208250.html
http://narcologia.ru/goods/moisture536769.html

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三味線の撥 | 有限会社 弦匠

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