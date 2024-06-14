三味線撥　先一枚鼈甲撥

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商品詳細
持ち手は樹脂製、撥先は鼈甲です。先端部両方とも少々摩耗しています。他にも細かい傷などはあります。才尻に名前の跡がうっすら残っています。撥先カバーにも薄く名前が残っています。ソフトケースはあまりきれいではありません。撥先 約88ミリ長さ 約177ミリ才尻 約26×23ミリ重さ 141グラム
http://narcologia.ru/goods/recommended975090.html
http://narcologia.ru/goods/calling208250.html
http://narcologia.ru/goods/moisture536769.html
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