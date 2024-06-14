にじさんじ ましろ爻 2023誕生日グッズ フルセット

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商品詳細
にじさんじより、「ましろ爻」さんの誕生日グッズフルセットになります。届いたダンボールからは開封しておりますが、グッズ等は袋から出していないため、未使用新品となります。⚠︎壁紙、ボイス特典は付いてきません。ご了承ください。人気タイトル···にじさんじ#ましろ#ましろ爻#にじさんじ#誕生日グッズ#誕生日#ましろ誕生日グッズ#ましろ誕生日
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