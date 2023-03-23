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『10月中』YAMAHA エレクトーン\u0026エレクトーンの椅子
商品番号 K75269831600
商品名

『10月中』YAMAHA エレクトーン\u0026エレクトーンの椅子
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAエレクトーン99製モデル:EL-700イスもセットにせて頂きます。詳細はEL-700で調べて頂けましたら分かります。まだまだ使って頂けますのでお譲りします。送料が掛かりますので着払い、もしくは近場でしたら手渡しでも可能です。静岡区清水市になります。
http://narcologia.ru/goods/freezer527998.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement192299.html
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