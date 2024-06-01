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クラリネットタル　トスカ
商品番号 D14949581679
商品名

クラリネットタル　トスカ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOSCAグリーンライン　タル　楽器を買い変えたため、予備のタルをお譲りいたします。グリーンラインB管650、A管650.660です。かなり選んで購入し、信頼して使っておりました。バラ売り一本24000円でも可能です。
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