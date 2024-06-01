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ご当地キティ値付けストラップ　まとめ売り　日本と韓国
商品番号 J35020232756
商品名

ご当地キティ値付けストラップ　まとめ売り　日本と韓国
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️上段:愛知、山梨、静岡、鹿児島⭐️中段:鹿児島、宮城、新潟、東京⭐️下段右:オリンピック、富士山、デパートガール⭐️下段左:韓国ご当地キティ国内海外を含めて55個をまとめてお売りいたします。自宅のガラス付き飾り棚の中にコレクションとして未使用で飾っていました。ご購入のほどよろしくお願いいたします。
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