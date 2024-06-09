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ハイクラスパックセット　計9パック
商品番号 M26111208926
商品名

ハイクラスパックセット　計9パック
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,994 円
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商品詳細

【商品】ポケモンカードゲームハイクラスパック　シャイニースターV　1パックハイクラスパック　VMAXクライマックス　6パックハイクラスパック　VSTARユニバース　2パック目当てのカードが出た後の余りを保管しておりました。未開封パックのコレクションなどにいかかでしょうか。パックの性質上レアカードが出ないということはありませんが、中身で評価される方の購入はご遠慮ください。また、すり替え防止のため、返品などの対応は致しかねます。※他の商品と同時購入していただけたら多少のお値下げを致しますので購入前にコメントください。ボックスパックシングル...パック
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