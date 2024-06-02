BACH6-1/2AL 太管　マウスピース　トロンボーン　ユーフォニアム

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^^bach6-81/2ALトロンボーン、ユーフォニアム用マウスピースです。しばらく保管していた為黒ずみがあります。傷もあります。(写真3、4参照)中古品にご理解の上ご購入お願い致しますm(__)m☆プロフィール必読お願い致します☆
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