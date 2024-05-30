大黒天像　七福神 銅製　彫刻　置物　金運　縁起物　骨董　インテリア 断捨離です②

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断捨離中にて、コレクション放出致します。七福神の大黒天像です。小振りの物です。骨董品ですので、長期保存によるスレや傷等あります。[材質]銅製[サイズ]高さ約20cm,重さ約1.56kg[備考]コンディションは画像にてご確認ください。 ・付属品は画像の物のみです。 ・石鹸は付属致しません。質門等ありましたらコメントください。素材···ブロンズ主題···仏像・神像