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- 大黒天像 七福神 銅製 彫刻 置物 金運 縁起物 骨董 インテリア 断捨離です②
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商品詳細
断捨離中にて、コレクション放出致します。七福神の大黒天像です。小振りの物です。骨董品ですので、長期保存によるスレや傷等あります。[材質]銅製[サイズ]高さ約20cm,重さ約1.56kg[備考]コンディションは画像にてご確認ください。 ・付属品は画像の物のみです。 ・石鹸は付属致しません。質門等ありましたらコメントください。素材···ブロンズ主題···仏像・神像
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