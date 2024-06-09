chase bliss audio mood リバーブ

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chaseblissaudiomoodリバーブ自宅にて数回使用程度のほぼ未使用です。極美品・完動品になります。説明書付き★あくまでも自宅保管ですのでご了承下さい。エフェクトタイプ···リバーブ特徴2ch仕様のグラニュラー/マイクロルーパー/ディレイ・ペダル。DroloFXとコラボした右chには、常時録音するマイクロルーパーを搭載。左chはOldBloodNoiseEndevorsの協力により幻想的なライブ空間エフェクトをセット。各chを同時に加速/減速させて音階でハーモナイズさせるclockcontrolを装備し、再生ループやリバーブ音が独創的なサウンドに変化します。スペック■ギター用エフェクター■ディレイ/マイクロルーパー/グラニュラーマイクロルーパーチャンネルと、空間エフェクトチャンネルを搭載。それぞれのチャンネルの接続は3種類のオプションから選択ができます。・空間エフェクトチャンネルトグルスイッチ：REVERB/DELAY/SLIPTIMEノブ、MODIFYノブ・ルーパーチャンネルトグルスイッチ：ENV/TAPE/STRECHLENGTHノブ、MODIFYノブ・共通コントロールMIX（RAMP）ノブ、CLOCKノブトグルスイッチ：空間エフェクトチャンネルで処理される信号を選択ほかのChaseBlissペダル同様、MIDIコントロール、dipスイッチ、プリセットの保存/呼び出しに対応種類···エレキギター用ギター・マガジンファズエレハモLINE6ライン6bossディレイストライモンuafx#エレキギター#エフェクター#BOSS#ME-70ボスMaxonOD-801マクソンDistortionSustainerディストーションFuzzなどお好きな方に