9R.I.P アクリルスタンド アリスNET アリスネット

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ご購入の前にお手数ですが当方プロフィールをご一読ください。◎即購入可9R.I.P9RIPアリスNET特典描きおろしちびキャラアクリルスタンド8種セット未開封品ですが、裏面のテープ部分が少し捲れています。(画像2枚目参照)一度人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はお控え下さい。