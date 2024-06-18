CLASSIC PRO Hi Power MIXER PA12/6

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商品詳細
【説明】ClassicProEQUALIZATIONPA12・6クラシックプロパワードミキサーハイパワーミキサー■6chパワードミキサーモノラル仕様出力：75W×2サイズ：W40.5×H21×D26.5cm【状態】経年品につき多少のスレ等ございますネジに変色あり写真にてご確認下さい。ケーブルにて通電のみ確認しております簡単な動作確認済み細かいガリなどまでは保証しかねます。本体のみの発送になります【梱包】プチプチと段ボール用いて発送
http://narcologia.ru/goods/septet646819.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion769778.html
http://narcologia.ru/goods/injure953867.html
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