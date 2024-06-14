

【真作】雲仙/恵比寿図/恵比須図/エビス図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-356 【真作】雲仙/恵比寿図/恵比須図/エビス図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-356



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【真作】【参考】雲仙【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体にシミあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190cm×幅 49cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。