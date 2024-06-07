新品未使用　blackpinkヘアゴム　ジェニヘアゴム

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商品詳細
どちらも新品未使用なので、こちらのお値段でも買い取ってくれる方がいましたら、お譲りします。キラキラのジェニのヘアゴムはカバーに入れたまま保管しております。お値下げ、バラ売りは不可#blackpink#jennie#blackpinkジェニ#ブラックピンク
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