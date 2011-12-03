amPlug けいおん！　中野梓モデル

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商品詳細
けいおん 中野梓モデルのアンプラグです。目立つ傷や使用感も少なく美品です。電池ケース内、錆や汚れ等はありません。付属の電池付。通電確認済み。#アンプラグ#amplug#vox#アンプ#ギター#エレキ#けいおん！#中野梓#あずにゃん
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