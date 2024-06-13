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- 【墨研】竹細工絵画◆中国月新竹藝「竹林雀遊図」◆中国美術◆工芸品 額装 書道具
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商品詳細
中国江蘇省の美術工芸品、中国月新竹藝「竹林雀遊図」○縦420×横850×厚み30(mm)※作品本体、額縁のサイズです。○栞、収納上箱ハードケース付属※ハードケースには若干の当たり傷がございます。●色彩の異なる竹を編んで一枚の絵画に仕立ててあります。●頂き物で作品の価値は分かりませんが、中国工芸品としては上品な作で、玄関や和風のお部屋にもマッチすると思います。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他
http://narcologia.ru/goods/recuperation50221.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming130792.html
http://narcologia.ru/goods/passionate125613.html
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