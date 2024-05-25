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【美品！】CLASSIC PRO 　PD12II　パワーディストリビューター
商品番号 T97489611506
商品名

【美品！】CLASSIC PRO 　PD12II　パワーディストリビューター
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CLASSICPROクラシックプロ　パワーディストリビューター型番：PD12II◆付属品：本体のみ(付属品に関しては画像に掲載してる分で全部ですので、ご確認よろしくお願い致します)。◆外箱・説明書は欠品しております。外箱欠品の為、安全な梱包でお届けします。◆中古品につき若干の汚れや傷、擦れ等の使用感はございますが、特に目立った傷もなく綺麗な状態です。【仕様】■電源モジュール■ACコンセント前部3P×4（その内、常時ON：1）・後部3P×8■リアライト端子（XLR）■使用電源：AC100V±10％、50/60Hz■最大電流:14.9A/ユニット■最大消費電力：2000W/ユニット■サージ電圧：5,000V■サージ電流：20,000A■ノイズ減衰：トランスバース＞20dB、1.5kHz～200MHz■サーキットブレーカー■保護回路：スパイク・サージ、ノイズフィルター、過剰電源保護回路■電源ケーブル長：3.0m、3ピン、2ピン変換アダプター付属■寸法、重量：48.3(W)×4.45(H)×31（D）cm、4.9kg
http://narcologia.ru/goods/flight594428.html
http://narcologia.ru/goods/diamond26158.html
http://narcologia.ru/goods/calling301550.html PD12II　パワーディストリビューター
【美品！】CLASSIC PRO 　PD12II　パワーディストリビューターPD12II　パワーディストリビューター
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