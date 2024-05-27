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【★2体！！入手不可品！希少！！美品★】ランディジョンソン　MLB
商品番号 T36106198929
商品名

【★2体！！入手不可品！希少！！美品★】ランディジョンソン　MLB
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 12,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランディジョンソン　2体エンジェルス、ヤンキースの時のボブルヘッド。大投手で、非常にレアのセットです。★まもなく、単品販売をやめて、他のボブルヘッドと複数販売に切り替えしようと検討しています。手間と時間がないため、もし単品ご購入の場合、お急ぎ願います。ジャンル（スポーツ選手）···野球フィギュア種類···コレクションフィギュア首振りバブルヘッド#懐かしい#フィギュア#Buyee（バイイー）#大谷翔平#ヤンキース#松井秀喜#ボブルヘッド#大リーグ#MLB
http://narcologia.ru/goods/reflector787064.html
http://narcologia.ru/goods/financier188860.html
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