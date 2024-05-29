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アナログミキサー ベリンガー XENYX1204USB
商品番号 B96799180379
商品名

アナログミキサー ベリンガー XENYX1204USB
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私たちの記事にご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。ご質問がございましたら、メッセージでお問い合わせください。商品情報：アナログミキサーベリンガーXENYX1204USBBEHRINGERベリンガー・ベリンガー・XENYX1204USB・アナログミキサー・USBオーディオインターフェース・モノラルチャンネル数：4・XLR+48V・ファンタム電源を搭載・ステレオチャンネル数：2・EQ：3バンド・AUX：2・団体（バス）：2名・27(W)×9.7(H)×32.8(S)cm・2.8kg◆付属品機械本体電力ケーブルUSBケーブル画像の物が全てですのでご確認下さい。商品状態：・動作確認済み・多少の小傷はあります梱包材で商品を梱包させていただきます+注記製品は多くのポータルで販売されていますこの記事をお読みいただきありがとうございます。すてきな一日を上記にかなりの写真を掲載しましたので、製品の購入を決定する前に検討してください。この投稿を読んでいただきありがとうございます。素晴らしい一日をお過ごしください
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