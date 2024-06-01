ブレステイキング ストラップ Mサイズ

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商品詳細
breathtaking(ブレステイキング)サックスネックストラップMサイズです。色はダークブランでオリジナルフックになります。少し傷等ありますがまだまだ使用可能です。写真でご確認ください。質問等ありましたらコメント欄にお願いします！アクセサリー・パーツ···ストラップ
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