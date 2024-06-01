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ブレステイキング ストラップ Mサイズ
商品番号 Y65862594516
商品名

ブレステイキング ストラップ Mサイズ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

breathtaking(ブレステイキング)サックスネックストラップMサイズです。色はダークブランでオリジナルフックになります。少し傷等ありますがまだまだ使用可能です。写真でご確認ください。質問等ありましたらコメント欄にお願いします！アクセサリー・パーツ···ストラップ
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