オヤイデ　スピーカーケーブル

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商品詳細
OYAIDEPA-02TXMV2/2.01本 新品価格6000円OYAIDEQAC-222XLR/1.01本 新品価格4500円↑こちら半年程スピーカーケーブルとして使用していました。動作問題無しです画像の物が全てになります。まとめ売りなのでお得な価格かと思います。種類···スピーカーモニタースピーカースピーカーイヤホンヘッドホン
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