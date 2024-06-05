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オヤイデ　スピーカーケーブル
商品番号 O52303973738
商品名

オヤイデ　スピーカーケーブル
ブランド名 オヤイデ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

OYAIDEPA-02TXMV2/2.01本　新品価格6000円OYAIDEQAC-222XLR/1.01本　新品価格4500円↑こちら半年程スピーカーケーブルとして使用していました。動作問題無しです画像の物が全てになります。まとめ売りなのでお得な価格かと思います。種類···スピーカーモニタースピーカースピーカーイヤホンヘッドホン
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