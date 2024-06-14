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SEYMOUR DUNCAN SH-1N
商品番号 A69338513856
商品名

SEYMOUR DUNCAN SH-1N
ブランド名 ダンカン
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEYMOURDUNCANSH-1N59NeckNickelvintageご購入の前にプロフの一読をお願い致します。約30年の使用でリアルエイジドになってます。たくさん高価なピックアップを使用しましたが、このピックアップはかなり良いと思います。￼新品には出ない魅力的な音になっております。ご理解のある方にお譲りしたいと思います。25cmニッケルネック用長年の使用で愛着があります。載せ替える予定もなくはないのでで急遽、出品を取り下げるかもわかりませんのでご了承をよろしくお願い致します。リアルエイジドのカバーだけでも価値があると思いますので画像でご確認下さい。以下引用SH-1はビンテージギブソンに搭載されていたオリジナルピックアップ\"PAF\"のサウンドを再現したモデル。スムースでクリアなサウンドは様々なジャンルに対応可能。セイモア・ダンカンのピックアップで最も人気のあるモデルの1つです。#SEYMOURDUNCAN#セイモアダンカン#ピックアップSH-1n　'59model/　forBridgeSeymourDuncan#SeymourDuncan#SH-1Ｎアクセサリー・パーツ···ピックアップ
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