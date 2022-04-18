1997 アメリカ マクドナルド オーナメント ロナルド ポテト セット 未使用

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⚠️急な出張あります。できるだけコメントお願いします。1997年製マックメモリーズ限定ガラスオーナメント2こセット未使用アメリカで購入しました。マックメモリーズから出されたガラスオーナメントです。保証書はありますが箱なしです。こちらはスペア購入の未使用品です。クリスマス以外でもシーズンレスでディスプレイして頂けます。こちらは手作業で制作されているのでロナルドの顔が一つ一つ違います。怖い顔や微妙な顔のロナルドもいますが、こちらとても可愛いお顔です！プラスチックの様にとても軽いので扱いやすいと思います。とても可愛いので是非！7600円送料455円手数料894円ビンテージ海外アメリカマクドナルドロナルドポテトフィギュアオーナメントヴィンテージ#ginマクドナルド