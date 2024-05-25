透明水彩画　水彩画　「ラベンダー畑06」額縁付　F4サイズ　原画

#Oniの小さな水彩画一覧はこちらプロバンスの広大な大地に広がるラベンダー畑フローラルな香りに包まれ心安らぐ風景です。【作品】種 別：透明水彩画 原画サイズ：F4（約33cm×24cm）作者：Oni#OniのF4サイズの水彩画一覧はこちら【額縁】色目：木地フレーム素材：木製フロントパネル：ポリスチレンプラスチックサイズ：外寸約44cm×35cm 内寸約41cm×32cm台紙窓寸：約31.5cm×約22.5cm※壁掛け用のフック、ビスは別途ご用意ください。#Oniの小さな水彩画一覧はこちら絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···水彩絵の具



花の咲く路地06」透明水彩画 原画 風景画 額縁付 F4サイズ 絵画 Oni ...



ミモザの小径」透明水彩画 原画 風景画 額縁付 F4サイズ 絵画 Oni 通販 ...



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