Gero 10周年記念アルバム あにばーさる限定豪華盤 THE BOX CD

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購入致しましたが金欠の為出品致します。初回で予約しましたので、予約特典生チェキをお付け致します。壊れないようプチプチで梱包してから箱で発送致します。本日購入頂けましたら、本日中に発送致します。自分勝手で大変申し訳ありませんが、手数料と送料の関係でお値下げは❌でお願い致します。よろしくお願い致します。