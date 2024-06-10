BUDDiiS TAKUYA 大槻拓也 アクリルスタンド アクスタ

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商品詳細
【内容】BUDDiiSSUNRiiSEアクリルスタンドTAKUYA1点【状態】新品未開封。暗所保管。素人保管であることご了承いただける方のみご購入願います。【注意事項】◎即購入（コメントしていても、先にご購入いただいた方を優先します。）✗メルカリ便（ex.普通郵便など）以外への変更他商品とのまとめ買いで多少お値引きいたします。他、注意事項はプロフィール欄に記載しております。一読願います。［検索用］BUDDiiSバディーズTAKUYA大槻拓也アクスタアクリルスタンド
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