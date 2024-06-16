SHODO ポケモン 5 全種類コンプリートセット 食玩プラモデル

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PokémonFIGURESSHODOポケモン5全種類コンプリートセットです。ハガネールのスタンド根元のジョイントにヒビが入っており通常よりもゆるくなっていますが写真のように自立はできます。その他については素人目には状態は良いと思いますが人によっては気になる傷や汚れ、塗装ムラや初期傷などあるかもしれません。あくまで中古品なのでご理解のある方の購入お願い致します。完璧を求める方のご購入はお控えください。写真にあるものがすべてです。パーツなどご確認をお願い致します。※バラ売り、値下げ交渉ご遠慮下さい。フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男ウーラオス(いちげきのかた)ウーラオス(れんげきのかた)ジュカインボーマンダハガネール拡張パーツセット