文房堂 エアブラシ コンプレッサーセット HOHMI/BUMPODO

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#POTETOのおもちゃ、ホビー、グッズはこちら--------------------------------------------ut7/44--------------------------------------------－商品詳細－商品【メーカー】文房堂【商品】 エアブラシコンプレッサーセット--------------------------------------------サイズ(約)【高さ】 29cm【幅】 35cm【奥行】 19cm--------------------------------------------状態中古品となります。細かい傷や汚れ等の使用感がございます。ご了承の上ご入札ください。清掃しておりますが落ち切れない汚れ、錆等ございますのでご了承下さいませ。エアフィルターの型番はsmcaf2000です。初期不良のみ商品到着後一週間の動作保証いたします。到着後一週間以内に動作確認お願いします。到着後一週間以降の保証は一切ございませんのでご了承ください。【返品、返金の対応をさせて頂きます】その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------文房堂エアブラシコンプレッサーセットHOHMI/BUMPODO型：NC-2UTA/IB36162塗装アートB型エアコンプレッサー※動作確認済み絵具の種類...その他