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- 【空き箱4box】ポケモンカード151 空き箱4box ペリペリ付き
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商品詳細
商品：ポケモンカード151空き箱4boxペリペリ付き横から開けていますので粘着部分のはがれはありますが、ペリペリ部分は未開封です。※パックはつきません。コレクションなどにいかがでしょうか？写真1枚目のものです。4,5枚目の写真が梱包の様子です。初期キズなど、写真には写りにくい傷が見られる場合がございます。神経質な方のご購入はお控えください。写真追加等要望ありましたらコメントをお願い致します。トラブル防止のため、発送後の返品やキャンセルはお断りさせて頂きます。ご了承下さい。宜しくお願い致します。
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