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THE BLUE HEARTS ブルーハーツ　解散アルバム　ポスターパネル
商品番号 O51852859594
商品名

THE BLUE HEARTS ブルーハーツ　解散アルバム　ポスターパネル
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 9,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEBLUEHEARTSブルーハーツ　解散　アルバム　PANレア　希少2枚セットポスターパネル　約　横27縦22.5厚さ2㌢27年位前に地元のレコード屋さんでこのTHEBLUEHEARTS最後のアルバムを予約した人が限定特典でもらえたポスターパネルになります。正規のポスターを木のパネルに加工した物です。一時期部屋に飾っていたので裏に釘が付いてます。状態は画像で判断してください。27年前の物ですので傷などありますので神経質な方はご遠慮下さい。コレクションにいかがでしょうか？値下げ不可甲本ヒロト　真島昌利THEBLUEHEARTS（ザ・ブルーハーツ）は、日本のパンク・ロックバンドである。1985年結成。1987年メジャーデビュー。1980年代後半から1990年代前半にかけて活動し1995年に解散した。
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