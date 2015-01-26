THE BLUE HEARTS ブルーハーツ 解散アルバム ポスターパネル ...

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THEBLUEHEARTSブルーハーツ 解散 アルバム PANレア 希少2枚セットポスターパネル 約 横27縦22.5厚さ2㌢27年位前に地元のレコード屋さんでこのTHEBLUEHEARTS最後のアルバムを予約した人が限定特典でもらえたポスターパネルになります。正規のポスターを木のパネルに加工した物です。一時期部屋に飾っていたので裏に釘が付いてます。状態は画像で判断してください。27年前の物ですので傷などありますので神経質な方はご遠慮下さい。コレクションにいかがでしょうか？値下げ不可甲本ヒロト 真島昌利THEBLUEHEARTS（ザ・ブルーハーツ）は、日本のパンク・ロックバンドである。1985年結成。1987年メジャーデビュー。1980年代後半から1990年代前半にかけて活動し1995年に解散した。