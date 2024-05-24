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- 【新品未開封】新春 TシャツLサイズ エレファントカシマシ
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商品詳細
※プロフ必読※エレファントカシマシ新春ライブ2020新春Tシャツ◎Lサイズ宮本浩次石森敏行冨永義之高緑成治エレカシ✨他のエレカシまとめ✨#kumapao「象」と「松」と「太陽」をデザインしたTシャツです。裏面には、公演名にちなんだ「新春公演二零二零」の文字をあしらっています。よろしくお願いしますm(*__)m
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