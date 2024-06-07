CASIO LK-520 光ナビゲーションキーボード 61鍵盤 ヘッドホン

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★ご覧いただきありがとうございます★今年の1月に購入し、2度ほど使用しあまり使う機会がないので出品いたします。￼1枚目の画像にあるように全て揃っています。完璧なものをお求めの方は慎重にご検討ください。ムーミンの生地でカバーをつくりました。素人の手芸ですので、完璧なものではありませんが、保存袋にいかがでしょうか^_^上の口のところは￼、ボタンにしようかチャックにしようか迷ってそのままの状態です。どうぞアレンジしてお使いください♪マイクは未開封です。ヘッドホンは2度ほど使用してます。箱は処分しているので、エアークッションで巻いてからダンボールにて梱包してお送りします。即購入OKです。CASIOLK-520光ナビゲーションキーボード61鍵盤ヘッドホンセット【カシオ】キーボード電子ピアノ＜内蔵曲例＞●夜に駆ける●炎●Lemon●紅蓮華●猫●感電●Pretender●白日●アイノカタチ●ハナミズキ●世界に一つだけの花●いのちの歌●糸●千本桜●愛をこめて花束を●いい日旅立ち●川の流れのように●見上げてごらん夜の星を●残酷な天使のテーゼ●竈門炭治郎のうた●夢をかなえてドラえもん●さんぽ「となりのトトロ」より●星に願いを●四季の歌●大きな古時計●ジングル・ベル●エリーゼのために●トルコ行進曲（モーツァルト）他どうぞよろしくお願いします^_^ムーミンカバー