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マスターバトル ダメカンケース
商品番号 M57574520269
商品名

マスターバトル ダメカンケース
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リミテッドコレクションマスターバトルセットのダメカンセットになります。内容物はケースのみなります。詳細は写真をご確認ください。目立った傷等は御座いませんが、一度は手に渡ったものですので中古であることはご認識お願い致します。よろしくお願い致します。種別···サプライ／周辺グッズ
http://narcologia.ru/goods/secretarial51716.html
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