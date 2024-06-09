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茶道具茶碗 古萩写 巳茶碗 不老園
商品番号 G84181020492
商品名

茶道具茶碗 古萩写 巳茶碗 不老園
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶碗自体は、未使用に近い状態です。木箱にシール跡等があるために、今の判断をしております。カラー...グレー種類...茶道具
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