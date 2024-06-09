茶道具茶碗 古萩写 巳茶碗 不老園

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商品詳細
茶碗自体は、未使用に近い状態です。木箱にシール跡等があるために、今の判断をしております。カラー...グレー種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/hesitantly211584.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador982606.html
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