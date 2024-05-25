ポケモンカード　V starユニバース　シュリンク付き1BOX

ボックスパックシングル···ボックス(box)新品、未開封、シュリンク付きです。すり替え防止の為、返品不可です。宅急便コンパクトでの配送となります。丁寧に梱包し、お届け致します。お支払い確認後、コンビニにて翌日には配送致します。即購入⭕️よろしくお願いします！



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