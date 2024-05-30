異人館 吉岡浩太郎 絵

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絵画情報｜吉岡 浩太郎 異人館



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作品名異人館作家名吉岡浩太郎比較的綺麗な状態ですが、30年以上保管していたものなので、4枚目のような汚れがあります。神経質な方は御遠慮ください。⭕️即購入⚠️発送先が沖縄の場合は送料の関係で値段が変わりますので、コメントにてお知らせください。