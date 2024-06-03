鵜殿産　葦　100本セット

鵜殿産の最高級品質葦を10年乾燥させました。5.５㎝〜5.7㎝程にカットしてあります。もし長さに希望がありましたらお気軽にお申し付けください。肉厚や太さにつきましてはリード作成する上で程よいものをなるべく選別するつもりでありますが、指定等はお引き受けできません。交換、返品等はできませんのでご了承ください。



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