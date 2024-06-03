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鵜殿産　葦　100本セット
商品番号 O84840957356
商品名

鵜殿産　葦　100本セット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鵜殿産の最高級品質葦を10年乾燥させました。5.５㎝〜5.7㎝程にカットしてあります。もし長さに希望がありましたらお気軽にお申し付けください。肉厚や太さにつきましてはリード作成する上で程よいものをなるべく選別するつもりでありますが、指定等はお引き受けできません。交換、返品等はできませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/response813742.html
http://narcologia.ru/goods/Persia591788.html
http://narcologia.ru/goods/stage871397.html

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