TASCAMマルチトラックレコーダー

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商品詳細
ティアックのマルチトラックレコーダー5、6年前に購入しましたが、あまり使用していないので出品します．取り説は、四隅がややめくれていますが本体はキレイです。ほぼ新品ノークレーム、ノーリターン神経質な方の購入はお控え下さい
http://narcologia.ru/goods/recuperation822421.html
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