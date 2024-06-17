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ホットトイズ ジョーカー 銀行強盗2.0 ダークナイト
商品番号 T39319826382
商品名

ホットトイズ ジョーカー 銀行強盗2.0 ダークナイト
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズの銀ジョ2.0です。お願いします。パッケージに戻してさらにインナーカートンに戻してプチプチ、段ボール梱包で発送します。ガラスケースにて展示。欠品無し。メーカー使用の接着剤の劣化によるシャツとカバンのストラップの黄ばみ。カバンのジッパー端の糸のほつれ。台座に張ってある床面の台紙のはがれ。上記の理由でやや傷や汚れありとしています。他にも見たい画像がありましたら気軽にコメント下さい。その他の状態はよい方だと思いますが神経質な方、完全なものをお求めの方はご遠慮ください。あくまでも中古品ということをご理解願います。不明な点は質問、納得してからご購入ください。取引完了後のクレームなどこちらに非がない限り一切受け付けませんのでご了承下さい。上記の説明、日本語をご理解出来る方のみよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador192106.html
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