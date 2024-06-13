ハイキュー　名場面ジオラマフィギュア　木兎　赤葦

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商品詳細
木兎、赤葦 2点セットです新品未開封●即購入OK●お値下げ不可●バラ売り不可※専用出品・お取り置きは致しません。※喫煙者・ペットなし※あくまでも自宅保管品ですので、完品を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。商品は発送前に確認しておりますが、素人のため汚れ等見落とすこともあるかもしれません。多少の難はご理解下さい。木兎光太郎赤葦京治梟谷
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