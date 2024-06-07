UVERworld TAKUYA∞ プロデュース シャツ パンツ セットアップ

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説明文とプロフィールを必読して頂き納得の上でのお取り引き宜しくお願い致します。※画像の物が全てとなります。カテゴリ:タレントアーティストミュージシャングッズ表記サイズ:Lサイズ(シャツ)・Mサイズ(ショーツ)カラー：ブルー(青)状態※未開封の新品未使用品になります。※保管時における、においが付着する場合がございます。においを気にされます方はご購入をご遠慮ください。USED品に御理解のない方や完璧なコンディションを望まれる方はご購入をお控え下さい。購入前であれば質問には全て対応させて頂きますので、気になる点は必ずご購入前にコメントして下さい。ご購入手続き後の細かい質問には返答出来かねますので、慎重にご購入手続きは宜しくお願い致します。イタズラ購入〔購入意思が無い〕をした方は取引キャンセルをさせて頂きますので予めご了承ください。※神経質な方のご購入はお控え下さいませ。※写真は実物です。※端末・モニターの環境により、実際の商品と多少色の見え方が異なる場合があります。あらかじめご了承ください※商品は、簡易包装で出荷します。予めご了承ください。※お仕事がございますので、商品発送に3日~7日程お時間頂く事もございますので予めご了承ください。#UVERworld#TAKUYA∞#Produce#プロデュース#COBALTBLUESHIRT#COBALTBLUESHORTS#オフィシャル#公式グッズ