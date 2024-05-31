FERNANDES ストラップ　ブラック　布袋　フェルナンデス

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商品詳細
FERNANDESストラップブラック 黒 布袋寅泰布袋モデルにピッタリです！画像6枚目、調整用に穴を開けてるのでやや傷や汚れありにしてますが、全体的に綺麗だと思います。よろしくお願いいたします。
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