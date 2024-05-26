MAFEX No.001 アメイジング・スパイダーマン 訳あり品

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MAFEXマフェックスNo.001アメイジング・スパイダーマン（開封品）です。外箱無し、本体、付属品の写真の状態での販売となります。※ ※ 注 ※ ※右腕肩のボールジョイント受けに亀裂あり。右腕が非常に外れやすいです（写真参照）。フィギュア正面の黒塗装がやや薄いです（写真参照）。付属品の台座や支柱、スパイダーウェブが欠品。写真の状態での販売となります。※ ※ ※ ※ ※その他の目立った傷み、汚れ箇所無し。タバコ臭なし。但し開封品なので未開封品のような完璧な品質ではありません。ご了承ください。（発送詳細）・ゆうゆうメルカリ便で 発送いたします。・匿名配送に対応している為、 個人情報を開示せず取引可能。・商品発送まで2～3日お時間をいただきます。・天候により配達が遅延する可能性がありますので 予めご了承下さい。#マフェックス#スパイダーマン#MAFEX